Lucca, 15enne folgorato da scossa mentre spingeva un cancello elettrico: 118 via telefono aiuta i genitori a fare massaggio cardiaco (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ragazzo di 15 anni è andato in arresto cardiaco a causa di una scossa elettrica da cancello automatico che stava spingendo. L'adolescente è stato soccorso dai genitori, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco guidati via telefono da un operatore del 118, e poi dai soccorritori con anche il defibrillatore. È tutto successo ieri a Lucca come riportano le cronache locali. Quando il suo cuore dopo oltre 10 minuti di massaggi è finalmente ripartito, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca dove si trova in prognosi riservata, in coma indotto, e, secondo quanto appreso, le sue funzioni cardiache sarebbero pienamente riprese. Le sue condizioni sono comunque gravi, e restano da valutare i possibili causati dalla mancata ...

