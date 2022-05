LIVE Sinner-Rublev 1-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia a Parigi! In palio i quarti di finale (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lunga la traiettoria di rovescio di Sinner. 15-15 Errore sottorete del russo. 15-0 Buona prima di Rublev. 1-0 Ace in avvio di Sinner. 40-15 Doppio fallo di Sinner. 40-0 Prima vincente del classe 2001. 30-0 Gran punto vinto dall’italiano sulla diagonale di diritto. 15-0 Ottimo avvio di Sinner al servizio. 0-0 Si parte sul Court Suzanne Lenglen. INIZIO PRIMO SET 18.14 Il classe 2001 punta a tornare tra i migliori 8 come nel 2020: in caso di successo balzerebbe virtualmente in 11ª posizione. 18.12 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria sull’americano Mackenzie McDonald, battuto 6-3 7-6 6-3, annullandogli 11 set point nel secondo parziale. 18.10 Al via il riscaldamento sul Court Suzanne Lenglen! 18.09 ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Lunga la traiettoria di rovescio di. 15-15 Errore sottorete del russo. 15-0 Buona prima di. 1-0 Ace in avvio di. 40-15 Doppio fallo di. 40-0 Prima vincente del classe 2001. 30-0 Gran punto vinto dall’italiano sulla diagonale di diritto. 15-0 Ottimo avvio dial servizio. 0-0 Si parte sul Court Suzanne Lenglen. INIZIO PRIMO SET 18.14 Il classe 2001 punta a tornare tra i migliori 8 come nel 2020: in caso di successo balzerebbe virtualmente in 11ª posizione. 18.12 Janniktorna in campo dopo la vittoria sull’americano Mackenzie McDonald, battuto 6-3 7-6 6-3, annullandogli 11 set point nel secondo parziale. 18.10 Al via il riscaldamento sul Court Suzanne Lenglen! 18.09 ...

Advertising

sportli26181512 : Sinner-Rublev al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner affronta sul Suzanne Leng… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Jannik Sinner vuole tornare ai quarti di finale dopo l’edizione 2020: l’azzurro… - MarcoBeltrami79 : Sinner-Rublev Roland Garros, gli ottavi in diretta LIVE: a che ora e dove vederla, in palio i quarti #Sinner… - zazoomblog : LIVE Sinner-Rublev Roland Garros 2022 in DIRETTA: Begu e Pegula volano al terzo set! A seguire l’azzurro - #Sinner-… - infoitsport : Sinner-Rublev DIRETTA LIVE 4° turno Roland Garros 2022 oggi: orario tv e risultato | Meteo Parigi -