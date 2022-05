L’Italia è a un passo dalla recessione. Ora lo ammette anche Franco (Di lunedì 30 maggio 2022) “Da due anni ci stiamo misurando con shock di ampiezza inusuale: la pandemia più importante dell’ultimo secolo, un aumento dei prezzi dell’energia di grandi proporzioni, una nuova guerra in Europa”. È quanto ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo oggi a un convegno organizzato dalla Consob. Per il ministro dell’Economia Franco non bisogna perdere di vita il problema principale: “la bassa crescita” “Osserviamo un rallentamento dell’attività economica – ha aggiunto il ministro dell’Economia -, una ripresa dell’inflazione, viviamo una nuova fase di grande incertezza. In Italia il quadro macroeconomico si è deteriorato bruscamente a causa dell’attacco miliare della Russia al’Ucraina”. “Il governo è ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni per il forte shock sull’economia. Con quattro successivi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) “Da due anni ci stiamo misurando con shock di ampiezza inusuale: la pandemia più importante dell’ultimo secolo, un aumento dei prezzi dell’energia di grandi proporzioni, una nuova guerra in Europa”. È quanto ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo oggi a un convegno organizzatoConsob. Per il ministro dell’Economianon bisogna perdere di vita il problema principale: “la bassa crescita” “Osserviamo un rallentamento dell’attività economica – ha aggiunto il ministro dell’Economia -, una ripresa dell’inflazione, viviamo una nuova fase di grande incertezza. In Italia il quadro macroeconomico si è deteriorato bruscamente a causa dell’attacco miliare della Russia al’Ucraina”. “Il governo è ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni per il forte shock sull’economia. Con quattro successivi ...

Advertising

borghi_claudio : Grazie anche a @laprovinciadico (di solito non tenera nei miei confronti) e a @gironcoroni per l'accurato articolo.… - Tgyou24 : Alessandro Covi vince in solitaria la 20esima tappa, l’ultima in linea, del Giro d’Italia 2022, da Belluno alla Mar… - napolista : #Gazidis: «In Italia vince la retorica dell’eccezionalismo, che non si possa fare niente di nuovo» L’ad del Milan… - Tgyou24 : Alessandro Covi vince in solitaria la 20esima tappa, l’ultima in linea, del Giro d’Italia 2022, da Belluno alla Mar… - hiklet1 : @ParticipioPart Un primo passo sarebbe anche che al sud nessuno votasse la Lega e tutti i partiti che l'hanno spall… -