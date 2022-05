La Festa dell’Unità torna in 10 Comuni bergamaschi (Di lunedì 30 maggio 2022) torna la stagione delle Feste de l’Unità organizzate dal Partito Democratico della provincia di Bergamo. Il tradizionale appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone con dibattiti, iniziative, musica e ristorazione dice definitivamente addio al formato ridotto adottato negli anni della pandemia e quest’anno si presenta con un calendario di 10 Feste nei Comuni della Bergamasca. “Un numero di appuntamenti inferiore rispetto alla programmazione delle Feste pre-covid della nostra provincia – spiega il segretario provinciale Davide Casati – ma un ottimo punto di ripartenza dopo la pandemia, con l’obiettivo di tornare con una ventina di appuntamenti il prossimo anno”. Si comincia giovedì 2 giugno con la Festa de l’Unità di Treviolo (fino a domenica 12 giugno) e Zanica (fino al 5 giugno), “data non casuale per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022)la stagione delle Feste de l’Unità organizzate dal Partito Democratico della provincia di Bergamo. Il tradizionale appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone con dibattiti, iniziative, musica e ristorazione dice definitivamente addio al formato ridotto adottato negli anni della pandemia e quest’anno si presenta con un calendario di 10 Feste neidella Bergamasca. “Un numero di appuntamenti inferiore rispetto alla programmazione delle Feste pre-covid della nostra provincia – spiega il segretario provinciale Davide Casati – ma un ottimo punto di ripartenza dopo la pandemia, con l’obiettivo dire con una ventina di appuntamenti il prossimo anno”. Si comincia giovedì 2 giugno con lade l’Unità di Treviolo (fino a domenica 12 giugno) e Zanica (fino al 5 giugno), “data non casuale per ...

