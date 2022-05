Giulio Raselli | aria di crisi tra lui e Carlotta | l’annuncio e la replica della ragazza

(Di lunedì 30 maggio 2022) Agli utenti di Instagram non sfugge nulla, nemmeno lache ha colpitoAdacher. A spiegare la situazione è stato proprio l’ex tronista, a cui è seguita l’inaspettataDI– I due ex volti di Canale 5 si sono conosciuti durante un viaggio di lavoro e da quel momento L'articolo

Neanche il tempo di ufficializzare la loro storia chee Carlotta Adacher sembrano essere già in crisi . A far luce sulla situazione ci ha pensato l' ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne che, sui social, ha chiarito la sua ...rivela il problema della storia con Carlotta Adacher: 'La distanza è...'è tornato a parlare di Carlotta Adacher . L'ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha così ...Agli utenti di Instagram non sfugge nulla, nemmeno la crisi che ha colpito Giulio Raselli e Carlotta Adacher. A spiegare la situazione è stato proprio ...L'ex tronista di Uomini e Donne rivela: "Con Carlotta va così così, è un problema mio". Neanche il tempo di ufficializzare la loro storia che Giulio Raselli e Carlotta Adacher sembrano essere già in ...