Estate 2022: un giorno al mare quasi 100 euro in più? Le stime (Di lunedì 30 maggio 2022) Estate 2022: si avvicina la bella stagione, la prima senza alcuna limitazione anti-contagio, tuttavia, il conto delle vacanze si annuncia molto salato per gli italiani a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione. Secondo le ultime stime del Codacons, per una giornata al mare, una famiglia potrebbe arrivare a spendere quasi 100 euro in più rispetto all’anno scorso. Estate 2022: un giorno al mare quasi 100 euro in più? Estate 2022: cresce la voglia di vacanze degli italiani, la bella stagione è praticamente arrivata e le misure di contenimento dell’epidemia di Covid – almeno quelle ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 30 maggio 2022): si avvicina la bella stagione, la prima senza alcuna limitazione anti-contagio, tuttavia, il conto delle vacanze si annuncia molto salato per gli italiani a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione. Secondo le ultimedel Codacons, per una giornata al, una famiglia potrebbe arrivare a spendere100inrispetto all’anno scorso.: unal100in: cresce la voglia di vacanze degli italiani, la bella stagione è praticamente arrivata e le misure di contenimento dell’epidemia di Covid – almeno quelle ...

Advertising

AntoVitiello : RedBird Capital Partners ed Elliott hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acqui… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - ustampavda : “Il tempo, ritrovalo qui” E' il claim della campagna pubblicitaria della Valle d’Aosta per l’estate 2022. Lo spot… - orvietonews : Domeniche Creative e laboratori per i più piccoli per cimentarsi con le tecniche artigianali al Museo del Vetro: Si… - Franciscktrue : RT @LaStampa: Stangata d’estate (+18%): la spiaggia più costosa Alassio, la meno Senigallia. Ombrellone e sdraia, quanto incidono le conces… -