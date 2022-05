Elisa canta a Verona per l’ambiente e si appella ai giovani: “Non buttate per strada plastica o sigarette, combattiamo l’indifferenza” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il rispetto per l’ambiente e il miglioramento dell’esistenza umana. La missione di Elisa si concretizza e, dopo anni di proposte e riflessioni, è riuscita a realizzare un progetto che comprende la divulgazione e la musica. Nel ruolo di direttrice artistica della terza edizione di Heroes Festival, Elisa ha voluto fortemente che nascesse un Green Village – aperto dal 27 maggio e per cinque giorni – nell’Antica Dogana di Terra e di Fiume a Verona, fulcro di incontri, interviste e tanta musica. Una iniziativa, ad ingresso gratuito, per sensibilizzare sui temi ambientali contro lo spreco e a favore delle politiche eco-sostenibili. Poi c’è la parte artistica ossia tre concerti all’Arena di Verona (28-30-31 maggio) con una scaletta che cambia di sera in sera (“ho un repertorio davvero vasto di 25 anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Il rispetto pere il miglioramento dell’esistenza umana. La missione disi concretizza e, dopo anni di proposte e riflessioni, è riuscita a realizzare un progetto che comprende la divulgazione e la musica. Nel ruolo di direttrice artistica della terza edizione di Heroes Festival,ha voluto fortemente che nascesse un Green Village – aperto dal 27 maggio e per cinque giorni – nell’Antica Dogana di Terra e di Fiume a, fulcro di incontri, interviste e tanta musica. Una iniziativa, ad ingresso gratuito, per sensibilizzare sui temi ambientali contro lo spreco e a favore delle politiche eco-sostenibili. Poi c’è la parte artistica ossia tre concerti all’Arena di(28-30-31 maggio) con una scaletta che cambia di sera in sera (“ho un repertorio davvero vasto di 25 anni di ...

