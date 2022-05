Continua la battaglia di Orbán contro l’embargo Ue al petrolio russo (Di lunedì 30 maggio 2022) l’embargo al petrolio russo è entrato nella bozza di conclusioni che sarà sul tavolo del vertice straordinario europeo che finirà domani. Ma i dettagli pratici e le decisioni difficili sono rimandati a un secondo momento. Lo schema, infatti, prevede un embargo del petrolio in due fasi, la prima su quello proveniente via mare e la seconda, che sarà attuata solo in un secondo tempo, per il greggio proveniente dagli oleodotti, cioè quello fornito all’Ungheria, alla Slovacchia e alla Repubblica Ceca. A fare le barricate è soprattutto l’Ungheria. “Per il momento non c’è alcun compromesso”, ha dichiarato il primo ministro Viktor Orbán spiegando poi, con un post su Facebook dal sapore salviniano, che “sono in gioco l’approvvigionamento energetico dell’Ungheria e il futuro delle famiglie ungheresi”. “Siamo in ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022)alè entrato nella bozza di conclusioni che sarà sul tavolo del vertice straordinario europeo che finirà domani. Ma i dettagli pratici e le decisioni difficili sono rimandati a un secondo momento. Lo schema, infatti, prevede un embargo delin due fasi, la prima su quello proveniente via mare e la seconda, che sarà attuata solo in un secondo tempo, per il greggio proveniente dagli oleodotti, cioè quello fornito all’Ungheria, alla Slovacchia e alla Repubblica Ceca. A fare le barricate è soprattutto l’Ungheria. “Per il momento non c’è alcun compromesso”, ha dichiarato il primo ministro Viktorspiegando poi, con un post su Facebook dal sapore salviniano, che “sono in gioco l’approvvigionamento energetico dell’Ungheria e il futuro delle famiglie ungheresi”. “Siamo in ...

