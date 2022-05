Bernardeschi – Mister 12 gol, serve veramente al Napoli? (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha ammesso che sta trattando Federico Bernardeschi. L’attaccante non rinnova con la Juventus e si può ingaggiare senza versare nemmeno un euro nelle casse dei bianconeri. Ma ci sarà un motivo per il quale a 28 anni Bernardeschi non venga trattenuto dalla Juve, e non è che ci sia proprio la fila per ingaggiarlo. Già questo dovrebbe fare riflettere. Eppure De Laurentiis ha ammesso di trattare Bernardeschi, sarà che il fatto che sia italiano (per una questione di liste ndr) e soprattutto che il suo cartellino non ha alcun costo sia una prospettiva molto allettante. Anche perché De Laurentiis in questi anni ha perso molti giocatori a parametro zero, basti pensare ad Hysaj e Insigne, ma rischia di perdere con questa formula anche Koulibaly e Fabian Ruiz, con contratto in scadenza nel 2023. De Laurentiis ha detto che la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha ammesso che sta trattando Federico. L’attaccante non rinnova con la Juventus e si può ingaggiare senza versare nemmeno un euro nelle casse dei bianconeri. Ma ci sarà un motivo per il quale a 28 anninon venga trattenuto dalla Juve, e non è che ci sia proprio la fila per ingaggiarlo. Già questo dovrebbe fare riflettere. Eppure De Laurentiis ha ammesso di trattare, sarà che il fatto che sia italiano (per una questione di liste ndr) e soprattutto che il suo cartellino non ha alcun costo sia una prospettiva molto allettante. Anche perché De Laurentiis in questi anni ha perso molti giocatori a parametro zero, basti pensare ad Hysaj e Insigne, ma rischia di perdere con questa formula anche Koulibaly e Fabian Ruiz, con contratto in scadenza nel 2023. De Laurentiis ha detto che la ...

