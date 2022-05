Berlusconi torna in serie A, il giallo del colpo di sonno dopo il gol del suo Monza. E la sparata a fine partita: «Puntiamo a Scudetto e Coppa dei Campioni» – Il video (Di lunedì 30 maggio 2022) «Adesso sarà molto bello affrontare il Milan in serie A» dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Sky Sport nei panni del presidente del Monza, sbarcato nella massima serie per la prima volta in 110 anni di storia. Una vittoria sofferta strappata al Pisa alla fine dei supplementari della finale playoff di serie B, con la partita riacciuffata proprio dai monzesi al 90?. Di quel momento è circolato sui social un frame dell’ex premier che appare con la testa bassa e gli occhi apparentemente chiusi, mentre intorno a lui in tribuna all’Arena Garibaldi di Pisa scoppia il delirio. Altri video però mostrano in realtà che Berlusconi non si sia realmente addormentato, almeno in quel momento, ma come riporta Fanpage, aveva abbassato la testa per ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) «Adesso sarà molto bello affrontare il Milan inA» dice Silvioai microfoni di Sky Sport nei panni del presidente del, sbarcato nella massimaper la prima volta in 110 anni di storia. Una vittoria sofferta strappata al Pisa alladei supplementari della finale playoff diB, con lariacciuffata proprio dai monzesi al 90?. Di quel momento è circolato sui social un frame dell’ex premier che appare con la testa bassa e gli occhi apparentemente chiusi, mentre intorno a lui in tribuna all’Arena Garibaldi di Pisa scoppia il delirio. Altriperò mostrano in realtà chenon si sia realmente addormentato, almeno in quel momento, ma come riporta Fanpage, aveva abbassato la testa per ...

