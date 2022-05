Allan sull’ammutinamento | “Quante bugie | fu una scelta di tutto il gruppo Eravamo con Ancelotti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti, centrocampista dell'Everton ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Il brasiliano è tornato a parlare dell'ammutinamento, del mancato passaggio al Psg e del rapporto con. Ritorno in Italia – "A me non è arrivato alcun segnale. Io penso che il mio destino professionale rimarrà immutato. Resterò all'Everton, per quello che ne so: io in Inghilterra ci sto bene, ho la stima di un club del quale sono orgoglioso, con strutture impressionanti e al quale devo rispetto". Campionato 91 punti – "Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso. Giocavamo un calcio raffinato, come nessun'altra squadra sapeva fare. In genere, nel calcio, viene ricordato chi vince; invece, fateci caso, se si cerca un riferimento tecnico del recente passato, spesso si cita quel Napoli.