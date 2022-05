Traffico Roma del 29-05-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 maggio 2022) Luceverdedei ritrovati studio Tiziana Raimondiin aggiornamento sulla principale rete viaria della capitale ma senza particolari problemi spostamenti agevolati come ogni domenica d’agosto mezzi pesanti quelli superiori alle 7 tonnellate e mezzo a fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge in centro ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali Per quanto riguarda i trasporti anche oggi chiusa la metro B tra Castro Pretorio Laurentina attivo un servizio bus sostitutivo mentre sulla linea B1 per lavori alle scale mobili chiusa la stazione Libia in alternativa si può utilizzare la stazione di Sant’Agnese Annibaliano anticipiamo che dalle 23 di domani lunedì 30 maggio e fino alle 5:30 del mattino successivo si svolgeranno le prove generali della parata militare del 2 Giugno modifiche viabilità e ...