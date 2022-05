Roland Garros 2022, il sogno continua! Martina Trevisan elimina Sasnovich in due set e approda ai quarti di finale! (Di domenica 29 maggio 2022) Martina Trevisan non si ferma più. La favola della tennista toscana non conosce ancora l’ultimo capitolo, con l’azzurra che conquista per la seconda volta in carriera l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Questa volta l’impresa è riuscita grazie al successo in due set sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del mondo, con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore di gioco. E’ il nono successo consecutivo per Trevisan, che arrivava a Parigi dopo il titolo a Rabat. Sono anche sedici i set vinti di fila dall’azzurra, che sta vivendo un momento magico della carriera. Il secondo quarto di finale a Parigi (nel 2020 aveva perso da Iga Swiatek) proietta Martina a ridosso delle prime trenta del mondo, in una posizione di classifica mai toccata ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)non si ferma più. La favola della tennista toscana non conosce ancora l’ultimo capitolo, con l’azzurra che conquista per la seconda volta in carriera l’accesso aidi finale del. Questa volta l’impresa è riuscita grazie al successo in due set sulla bielorussa Aliaksandra, numero 47 del mondo, con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore di gioco. E’ il nono successo consecutivo per, che arrivava a Parigi dopo il titolo a Rabat. Sono anche sedici i set vinti di fila dall’azzurra, che sta vivendo un momento magico della carriera. Il secondo quarto di finale a Parigi (nel 2020 aveva perso da Iga Swiatek) proiettaa ridosso delle prime trenta del mondo, in una posizione di classifica mai toccata ...

