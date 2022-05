Pisa-Monza 3-4, D’Angelo: “Giocatori e tifosi eccezionali, del futuro parleremo più avanti” (Di domenica 29 maggio 2022) Luca D’Angelo ha parlato ai microfoni di Sky dopo Pisa-Monza 3-4, finale di ritorno dei playoff di Serie B. Il tecnico dei nerazzurri ha voluto fare i complimenti a tutto il suo ambiente, nonostante l’amaro epilogo di fine stagione. “I Giocatori e i tifosi sono stati eccezionali tutto l’anno, anche oggi abbiamo fatto una grande partita e infatti l’abbiamo vinta al 90? – spiega D’Angelo – Oggi voglio fare mie le parole del ct Mancini e dico che voglio più bene adesso nei momenti difficili ai miei Giocatori.” Inevitabile la domanda riguardante il futuro: “Durante la partita ero concentrato, adesso ci meritiamo qualche giorno di riposo. Poi ne parleremo con la società, io a Pisa mi trovo molto ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Lucaha parlato ai microfoni di Sky dopo3-4, finale di ritorno dei playoff di Serie B. Il tecnico dei nerazzurri ha voluto fare i complimenti a tutto il suo ambiente, nonostante l’amaro epilogo di fine stagione. “Ie isono statitutto l’anno, anche oggi abbiamo fatto una grande partita e infatti l’abbiamo vinta al 90? – spiega– Oggi voglio fare mie le parole del ct Mancini e dico che voglio più bene adesso nei momenti difficili ai miei.” Inevitabile la domanda riguardante il: “Durante la partita ero concentrato, adesso ci meritiamo qualche giorno di riposo. Poi necon la società, io ami trovo molto ...

