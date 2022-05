Orrore in strada a Grottaminarda: un uomo si toglie la vita dandosi fuoco in auto (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – Si è dato fuoco all’interno della sua auto dopo essersi denudato a poca distanza dallo stadio comunale. È accaduto a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Le fiamme non hanno dato scampo all’uomo, 70 anni, del posto, il cui corpo è stato trovato senza vita ad alcuni metri di distanza dall’auto, una Fiat 600, parcheggiata in via Tratturo, ad un centinaio di metri dall’impianto sportivo comunale. In passato la stessa persona aveva tentato di togliersi la vita. L’autorità giudiziaria, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. In segno di lutto sono state sospese le manifestazioni elettorali nel comune interessato alle elezioni amministrative del prossimo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Si è datoall’interno della sua auto dopo essersi denudato a poca distanza dallo stadio comunale. È accaduto a, in provincia di Avellino. Le fiamme non hanno dato scampo all’, 70 anni, del posto, il cui corpo è stato trovato senzaad alcuni metri di distanza dall’auto, una Fiat 600, parcheggiata in via Tratturo, ad un centinaio di metri dall’impianto sportivo comunale. In passato la stessa persona aveva tentato dirsi la. L’autorità giudiziaria, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. In segno di lutto sono state sospese le manifestazioni elettorali nel comune interessato alle elezioni amministrative del prossimo ...

anteprima24 : ** Orrore in strada a #Grottaminarda: un uomo si toglie la vita dandosi fuoco in auto ** - TartaStephanos : @lorenzaswift13 Qui a Torino c'è un orrore lessicale in entrambe le lingue. Hanno cercato di ingentilire un pezzo d… - giastevenz : @sanchez_strada @_SimoTarantino Noi due non ci parliamo, ti vendo e poi vediamo Noi due, due spicci caduti dal sal… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Orrore inarrestabile! Le forze armate ucraine fanno sapere che i russi inviano i civili evacuati lungo una strada mina… - hellolilli7 : RT @madiacinzia2: Spero che si rafforzi la convinzione che le guerre, tutte le guerre sono un orrore. E che non ci si può voltare dall' alt… -