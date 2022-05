Neve in montagna dopo il caldo record (Di domenica 29 maggio 2022) dopo il caldo record dei giorni scorsi sulle montagne dell’Alto Adige nelle ultime ore è tornata la Neve.Ieri Bolzano ha ancora registrato 30 gradi, oggi la massima si è fermata a 15 gradi.I fiocchi di Neve sono caduti anche sotto i 2.000 metri di quota. Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin tranquillizza comunque.Nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire per raggiungere nuovamente i 30 gradi per il ponte del 2 giugno. Speranza “Sulle mascherine a scuola rispettiamo norma vigente” Giulia Imperio campionessa d’Europa nei 49 kg Anziana fatta a pezzi: la figlia in silenzio davanti Gip Ruud agli ottavi al Roland Garros, Sonego ko in 5 set L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022)ildei giorni scorsi sulle montagne dell’Alto Adige nelle ultime ore è tornata la.Ieri Bolzano ha ancora registrato 30 gradi, oggi la massima si è fermata a 15 gradi.I fiocchi disono caduti anche sotto i 2.000 metri di quota. Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin tranquillizza comunque.Nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire per raggiungere nuovamente i 30 gradi per il ponte del 2 giugno. Speranza “Sulle mascherine a scuola rispettiamo norma vigente” Giulia Imperio campionessa d’Europa nei 49 kg Anziana fatta a pezzi: la figlia in silenzio davanti Gip Ruud agli ottavi al Roland Garros, Sonego ko in 5 set L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

