MotoGP, quando la prossima gara: GP Catalogna 2022. Programma, orari, tv, calendario completo (Di domenica 29 maggio 2022) La MotoGP prosegue a spron battuto poiché, dopo l’odierno appuntamento del Mugello, non è prevista alcuna pausa. Già nel tardo pomeriggio di oggi il Motomondiale comincerà a impacchettare tutto il proprio armamentario, in maniera tale da potersi trasferire rapidamente all’autodromo del Montmelò, dove nel weekend che va dal 3 al 5 giugno è Programmato il Gran Premio di Catalogna. La pista edificata a inizio anni ’90 nei pressi di Barcellona rappresenterà, di fatto, il vero evento di casa per tanti centauri iberici. Dopotutto si fa in fretta a dire “Spagna”, ma non bisogna dimenticare le varie anime da cui è composto il Paese. In particolare la Catalogna è una delle regioni autonome dall’identità più forte e, a ben guardare, è anche quella con la rappresentanza più folta in MotoGP. Ben due terzi dei ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Laprosegue a spron battuto poiché, dopo l’odierno appuntamento del Mugello, non è prevista alcuna pausa. Già nel tardo pomeriggio di oggi il Motomondiale comincerà a impacchettare tutto il proprio armamentario, in maniera tale da potersi trasferire rapidamente all’autodromo del Montmelò, dove nel weekend che va dal 3 al 5 giugno èto il Gran Premio di. La pista edificata a inizio anni ’90 nei pressi di Barcellona rappresenterà, di fatto, il vero evento di casa per tanti centauri iberici. Dopotutto si fa in fretta a dire “Spagna”, ma non bisogna dimenticare le varie anime da cui è composto il Paese. In particolare laè una delle regioni autonome dall’identità più forte e, a ben guardare, è anche quella con la rappresentanza più folta in. Ben due terzi dei ...

Advertising

GazzettinoL : MotoGP al Mugello. In questo momento Bagnaia è in testa davanti a Quartararo e Bezzecchi. Bastianini cade a 10 giri… - Nevaeh_Josie : Sono cresciuta con la MotoGP ma da quando sono intrippata male con la F1 mi domando come fanno senza team radio - bonuccismo : secondo me mauro sanchini fa il commento tecnico della motogp in quel modo perchè quando esce di casa gli piace prendere schiaffi - claud1cante : TV8 fa vedere la motoGP senza commento, se si seleziona la lingua inglese. Questo, questo è un giorno felice, il pr… - saidandd0o0ne : @FranckyHawk29 Occhio che da quando hai dato Martin vincente in MotoGP si è trasformato in una macchina da DNF, non… -