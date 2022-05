Motocross, in Spagna vince Maxime Renaux (Di domenica 29 maggio 2022) Deludono i favoriti Prado e Gajser che guida la classifica ROMA - Maxime Renaux ha dominato il Gp di Spagna del Mondiale di Motocross sul crossodromo di Arroyomolinos, nono appuntamento della stagione. Leggi su sport.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) Deludono i favoriti Prado e Gajser che guida la classifica ROMA -ha dominato il Gp didel Mondiale disul crossodromo di Arroyomolinos, nono appuntamento della stagione.

Advertising

MotorcycleSp : Oltre alla categoria MX2, la classe principale del campionato di motocross, la MXGP, si è conclusa q... #MXGP… - MotorcycleSp : Questa MXGP per la Spagna per la categoria MX2 è chiusa, dove Tom Vialle era l'uomo del giorno. Nell... #Motocross… - Giornaleditalia : #italpresssport Motocross, In gara 1 al Gp di Spagna Renaux vince davanti a Gajser - corsedimoto : MXGP SPAGNA - Si corre ad Arroyomolinos: Mattia Guadagnini è andato forte in qualifica. Ecco dove vedere tutto in d… - zazoomblog : Motocross oggi GP Spagna 2022: orari MXGP e MX2 programma tv streaming - #Motocross #Spagna #2022: #orari -