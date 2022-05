Mara Venier svela il suo grande sogno: ecco cosa le piacerebbe fare (Di domenica 29 maggio 2022) Mara Venier ha tante idee e progetti ma ha un sogno in particolare che vorrebbe realizzare. Schietta e passionale come solo lei può essere Mara Venier ci ha regalato una puntata di Domenica In in prima serata spettacolare! Venerdì 28 maggio la conduttrice è andata in onda con una puntata speciale per festeggiare i 30 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 29 maggio 2022)ha tante idee e progetti ma ha unin particolare che vorrebbe realizzare. Schietta e passionale come solo lei può essereci ha regalato una puntata di Domenica In in prima serata spettacolare! Venerdì 28 maggio la conduttrice è andata in onda con una puntata speciale per festeggiare i 30 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - infoitcultura : Domenica In Show, Mara Venier vola: grandi ascolti anche di venerdì - PerriEugenio : Ieri Sabato 28 Maggio dopo aver visto ringraziare la Mara Venier ospite del TG1 ringraziare la Monica Maggioni dire… - Ari_LDABandana : Luca scusa ma ieri abbiamo saputo che Mara Venier era in sala parto ?? Siamo ancora scovolti da questo ?? #turbodomande - infoitcultura : Alessia Marcuzzi a Mara Venier: 'Il Covid mi ha fatto riflettere' -