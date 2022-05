F1, quando la prossima gara: GP Azerbaijan 2022. Programma, orari, tv, calendario completo (Di domenica 29 maggio 2022) La Formula Uno si concede una piccola pausa per tirare il fiato dopo due weekend di gara consecutivi. Dunque la settimana ventura i motori del Circus rimarranno spenti, pronti però a riaccendersi dal 10 al 12 giugno in un altro contesto cittadino. Infatti il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio dell’Azerbaijan. Si correrà a Baku per la sesta volta, in quanto la capitale azera ha fatto il proprio ingresso in calendario nel 2016, uscendone momentaneamente solo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il dato veramente interessante è che ci sono tutti i presupposti affinché si possa avere un nuovo vincitore differente. Difatti le cinque competizioni disputatesi sinora a Baku hanno prodotto altrettanti trionfatori. Nel 2016 si è imposto Nico Rosberg, nel 2017 Daniel Ricciardo, nel 2018 Lewis Hamilton, nel 2019 Valtteri Bottas e ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) La Formula Uno si concede una piccola pausa per tirare il fiato dopo due weekend diconsecutivi. Dunque la settimana ventura i motori del Circus rimarranno spenti, pronti però a riaccendersi dal 10 al 12 giugno in un altro contesto cittadino. Infatti il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio dell’. Si correrà a Baku per la sesta volta, in quanto la capitale azera ha fatto il proprio ingresso innel 2016, uscendone momentaneamente solo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il dato veramente interessante è che ci sono tutti i presupposti affinché si possa avere un nuovo vincitore differente. Difatti le cinque competizioni disputatesi sinora a Baku hanno prodotto altrettanti trionfatori. Nel 2016 si è imposto Nico Rosberg, nel 2017 Daniel Ricciardo, nel 2018 Lewis Hamilton, nel 2019 Valtteri Bottas e ...

fraletizia : @antonio18t La maglia di Bastoni con scritto Pioli Is on Fire cos'era? Tutte verginelle... È calcio, il bello dovre… - lucia_pal : @AntScibilia Quando una generazione comincia a capire qualcosa, c'è già pronta la prossima che dovrà fare i suoi sb… - FreeEren_ : Quando azzeccheranno una strategia? La prossima volta - bandogirl29 : @hermesslink fra allora prossima volta fra fai così quando twitti qualcosa mettici nome e cognome so i know well co… - Frances42582671 : @realwarriale2 @juventusfc @federicochiesa @ScuderiaFerrari @Azzurri @acffiorentina Il buco grosso lo faremo agli a… -