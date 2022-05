F1, GP Monaco 2022, Perez: “Un sogno che si realizza, vincere così è incredibile” (Di domenica 29 maggio 2022) “Un sogno che si realizza, è stato un weekend speciale. Tolto il Gran Premio di casa, Montecarlo è la pista in cui ogni pilota sogna di vincere”. Questo il commento a caldo di Sergio Perez, vincitore del Gran Premio di Monaco. Terza vittoria in carriera per il messicano, con una dedica speciale per la sua gente: “Giornata enorme per me e il mio Paese. Sono davvero contento e sono sicuro che anche Pedro Rodriguez, da lassù, lo sia per quello che siamo riusciti a raggiungere”. Infine, riguardo al finale in cui ha dovuto stringere i denti, ‘Checo’ ha dichiarato: “É stata dura tenere a distanza Sainz a causa del graining, ma vincere qui in questo modo è incredibile“. Parole entusiastiche di un Perez galvanizzato dalla sua impresa sul circuito ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Unche si, è stato un weekend speciale. Tolto il Gran Premio di casa, Montecarlo è la pista in cui ogni pilota sogna di”. Questo il commento a caldo di Sergio, vincitore del Gran Premio di. Terza vittoria in carriera per il messicano, con una dedica speciale per la sua gente: “Giornata enorme per me e il mio Paese. Sono davvero contento e sono sicuro che anche Pedro Rodriguez, da lassù, lo sia per quello che siamo riusciti a raggiungere”. Infine, riguardo al finale in cui ha dovuto stringere i denti, ‘Checo’ ha dichiarato: “É stata dura tenere a distanza Sainz a causa del graining, maqui in questo modo è“. Parole entusiastiche di ungalvanizzato dalla sua impresa sul circuito ...

