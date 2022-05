“E’ il mio compagno da 19 anni”: Alfonso Signorini fa luce sulla sua vita privata (Di domenica 29 maggio 2022) Alfonso Signorini fa finalmente luca sulla sua vita privata: sapete chi è il suo compagno da ben 19 anni? Scopriamo insieme la sua identità. Detto, fatto: dopo la fine della sesta edizione del GF Vip, Alfonso Signorini è completamente sparito dal piccolo schermo nostrano. L’impegno con il reality è stato talmente intenso che il suo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 29 maggio 2022)fa finalmente lucasua: sapete chi è il suoda ben 19? Scopriamo insieme la sua identità. Detto, fatto: dopo la fine della sesta edizione del GF Vip,è completamente sparito dal piccolo schermo nostrano. L’impegno con il reality è stato talmente intenso che il suo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Yaxara : @MaTheRaptor Lo ha avuto il mio compagno, io mi sono testata solo i primi due giorni, poi visto che erano sempre ne… - Natytati23 : @AlexRedLove1 Lo dico sempre io che le tute grigie sono insidiose, infatti ne ho vietato l'uso al mio compagno!?? - CristinaMolendi : @AlatiGiulio I cani li tengo come figli, ero al parcheggio ad accompagnare il mio compagno perché andasse lui. Non… - Bluelake76 : Ma secondo me il mio compagno ha corrotto qualcuno in direzione gara e finché non torna a casa lui non fanno partire il #GPMonaco - IerardiMichele1 : RT @ciotolato: Oggi il mio compagno all'improvviso aveva gli occhi lucidi, mi dice che è stanco, che è preoccupato per l'operazione e che n… -