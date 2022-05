De Laurentiis è nella storia del calcio per aver esonerato Ancelotti per Gattuso (Di domenica 29 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ce l’ha fatta a entrare nella storia del calcio. Nel manuale “come non si fa il presidente di calcio” – che un giorno sarà best-seller – si è meritato un capitolo interamente dedicato a lui. aver esonerato il miglior allenatore di sempre per sostituirlo con un tecnico di assoluta modestia ma considerato in assonanza col popolo. Perché a Napoli il calcio è una questione innanzitutto antropologica. Se hai vinto qualcosa, sei guardato con diffidenza. Come accaduto a Benitez prima di Ancelotti. Napoli è isola a sé, rifiuta quel che accade nel resto del mondo. “Qui si pedala” fu il titolo di un giornale un tempo celebre all’indomani del primo allenamento di Gattuso. Come se prima si raccontassero le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Aurelio Dece l’ha fatta a entraredel. Nel manuale “come non si fa il presidente di” – che un giorno sarà best-seller – si è meritato un capitolo interamente dedicato a lui.il miglior allenatore di sempre per sostituirlo con un tecnico di assoluta modestia ma considerato in assonanza col popolo. Perché a Napoli ilè una questione innanzitutto antropologica. Se hai vinto qualcosa, sei guardato con diffidenza. Come accaduto a Benitez prima di. Napoli è isola a sé, rifiuta quel che accade nel resto del mondo. “Qui si pedala” fu il titolo di un giornale un tempo celebre all’indomani del primo allenamento di. Come se prima si raccontassero le ...

