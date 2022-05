Calcio, il Monza fa la storia: la squadra in Serie A per la prima volta (Di domenica 29 maggio 2022) L’Ac Monza va in Serie A per la prima volta in 110 anni di storia. Il club, che per presidente ha Silvio Berlusconi, ha vinto ai supplementari la finale di ritorno dei play off di B, in casa del Pisa, vincendo 4-3 all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani. I due tempi si erano chiusi sul 3-2 per il Pisa, dopo il 2-1 per il Monza all’andata. A segnare i gol decisivi sono stati Marrone e Gytkjaer. Al termine della partita, un boato di gioia si è alzato fuori dallo stadio Brianteo di Monza, dove era stato allestito dal Comune un truck con il maxischermo. Centinaia i tifosi che hanno seguito il diretta il match. Un corteo di auto e bandiere è partito dallo stadio e si è diretto al centro della città. Con questa vittoria, Berlusconi e Galliani salgono a quota 31 trofei insieme, ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) L’Acva inA per lain 110 anni di. Il club, che per presidente ha Silvio Berlusconi, ha vinto ai supplementari la finale di ritorno dei play off di B, in casa del Pisa, vincendo 4-3 all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani. I due tempi si erano chiusi sul 3-2 per il Pisa, dopo il 2-1 per ilall’andata. A segnare i gol decisivi sono stati Marrone e Gytkjaer. Al termine della partita, un boato di gioia si è alzato fuori dallo stadio Brianteo di, dove era stato allestito dal Comune un truck con il maxischermo. Centinaia i tifosi che hanno seguito il diretta il match. Un corteo di auto e bandiere è partito dallo stadio e si è diretto al centro della città. Con questa vittoria, Berlusconi e Galliani salgono a quota 31 trofei insieme, ...

Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - sportmediaset : Il Monza di Berlusconi nella storia: si avvera un sogno lungo 110 anni #Sportmediaset #Monza #SerieB… - repubblica : Pisa-Monza, in corso la finale: Berlusconi e Galliani in tribuna - fanpage : “Vogliamo vincere il campionato e andare in Coppa dei Campioni” Silvio Berlusconi al settimo cielo nel post partit… - ManuelMonzani : RT @SkySport: Berlusconi porta il Monza in Serie A: il suo primo Milan #SkySport #Berlusconi #Monza #SerieA -