AEW: Anche Samoa Joe ha mancato un m&g, ma per un fraintendimento (Di domenica 29 maggio 2022) Sabato abbastanza tribolato per la All Elite Wrestling, che si è trovata a fare i conti con la questione MJF – al momento ancora in essere. Nessun problema invece con Samoa Joe, nonostante il campione Tv della Ring Of Honor non abbia partecipato ad un meet & greet. Il wrestler infatti sarebbe stato vittima di un fraintendimento, visto che l’orario di partecipazione comunicato era diverso da quello in cui effettivamente sarebbe dovuto essere presente. Nessun problema con Samoa Joe Bryan Alvarez del Wrestling Observer ha spiegato che non c’è alcun problema tra la AEW e Samoa Joe, anzi il wrestler si è reso disponibile a partecipare alle altre iniziative della compagnia e ha risolto in tempi brevi il fraintendimento occorso. Questa sera sarà sul ring di Double Or Nothing per la finale ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 29 maggio 2022) Sabato abbastanza tribolato per la All Elite Wrestling, che si è trovata a fare i conti con la questione MJF – al momento ancora in essere. Nessun problema invece conJoe, nonostante il campione Tv della Ring Of Honor non abbia partecipato ad un meet & greet. Il wrestler infatti sarebbe stato vittima di un, visto che l’orario di partecipazione comunicato era diverso da quello in cui effettivamente sarebbe dovuto essere presente. Nessun problema conJoe Bryan Alvarez del Wrestling Observer ha spiegato che non c’è alcun problema tra la AEW eJoe, anzi il wrestler si è reso disponibile a partecipare alle altre iniziative della compagnia e ha risolto in tempi brevi iloccorso. Questa sera sarà sul ring di Double Or Nothing per la finale ...

