Vangelo di oggi | sabato 28 Maggio 2022 | Gv 16 | 23b-28 | Commento di Papa Francesco

Advertising

ParrocchiaF : RT @OpusDei_Italia: Vangelo e commento di oggi #27maggio - BarAbbaPodcast : Un pensiero al giorno . . . . . . . . #parola #fede #vangelo #daily #spiritualità #liturgia #chiesa #Dio… - OrnellaFelici : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Sabato 28 Maggio 2022: ‘Il Padre vi ama..’: Vangelo del giorno: Sabato 2… - ChantyAndrea : @DiSantita La chiesa di oggi ama la grazia gratis.. Ecco perché non riesce a sopportare le persecuzioni, le soffere… - GioAndre43 : #WordExpoInAngola I Cristiani oggi vogliono vivere una vita senza battaglie, tutto va bene , non ti preoccupare. Il… -

... che a Repubblica ha ricordato il "concetto di squadra" che li lega ai suoi compagni ancora. ...pubblicano perché parlava con i pubblicani" spiega in un documentario a lui dedicato Il...( Giovanni 16,23 - 28 ) Il brano deldisembra chiarirci il rapporto con il Padre : "Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma ...Domenica 29 maggio alle ore 20.00 in piazza Ciaia si svolgerà il recital in due atti: «MARIA, NON ABBIAMO PIU’ VINO...» ...Si svolge oggi, 28 maggio a Bari, la prima giornata di studio di quest’anno sul tema “Il Vangelo e la politica: valori, modelli, esperienze. Il ‘caso’ del Novecento”.