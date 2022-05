Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022)dailynews radiogiornale sabato 28 maggio Buon pomeriggio dalla in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura la guerra in Ucraina è giunta al novantaquattresimo giorno il donbass sarà nostro ha dichiarato il presidente zielinski ma davanti all’avanzata inarrestabile delle truppe russe nel sud-est del paese ha riconosciuto che la situazione è ancora difficile Severo Dones che sta per cedere il leader della Tiziana affermato che i suoi soldati hanno preso il pieno controllo della linea di contatto con una lista ucraini due candele uscite dalla città la regione Ucraina di calzoni in mano e Russia chiusa oggi ogni accesso il resto del territorio del paese per arrestare la lenta ma progressiva avanzata di mosca nel donbass Joe biden facendo gli indugi e la sua amministrazione ha dato l’ok ad un nuovo pacchetto di aiuti militari che include anche sistemi di ...