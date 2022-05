Strage in Texas, il ‘lupo’ di Macerata Traini: “Stufo di vedermi accostato a tutti i pazzi del mondo” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono stanco di apprendere dai giornali che tutti i pazzi (scrive tra virgolette) che nel mondo vanno a sparare si debbano ispirare a me. La mia storia, il mio reato non hanno nulla a che vedere con chi lucidamente va a compiere stragi il nome di chissà cosa. Mi dissocio – sottolinea – da ogni accostamento a suprematisti e razzisti ora e in futuro”. E’ lo sfogo che Luca Traini, il ‘lupo’ di Macerata che sparò a sei persone di colore per ‘vendicare’ il delitto di Pamela Mastropietro compiuto dal nigeriano Innocent Oseghale, affida all’Adnkronos dal carcere di Montacuto, ad Ancona, dove è detenuto. La sua lettera nasce dall’ennesimo accostamento fatto dai media a quelle che lui chiama le sue “gesta” con una Strage compiuta oltreoceano a quattro anni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono stanco di apprendere dai giornali che(scrive tra virgolette) che nelvanno a sparare si debbano ispirare a me. La mia storia, il mio reato non hanno nulla a che vedere con chi lucidamente va a compiere stragi il nome di chissà cosa. Mi dissocio – sottolinea – da ogni accostamento a suprematisti e razzisti ora e in futuro”. E’ lo sfogo che Luca, ildiche sparò a sei persone di colore per ‘vendicare’ il delitto di Pamela Mastropietro compiuto dal nigeriano Innocent Oseghale, affida all’Adnkronos dal carcere di Montacuto, ad Ancona, dove è detenuto. La sua lettera nasce dall’ennesimo accostamento fatto dai media a quelle che lui chiama le sue “gesta” con unacompiuta oltreoceano a quattro anni di ...

