Sondaggio, "chi tocca Draghi muore". Ipsos, un crollo senza precedenti: Lega-M5s, i numeri non mentono? (Di sabato 28 maggio 2022) Chi tocca Mario Draghi muore, verrebbe da dire guardando i sondaggi dell'ultima settimana. Secondo la rilevazione effettuata da Ipsos per il Corriere della Sera, le due forze politiche più critiche nei confronti del premier - e quindi del governo di cui loro stesse fanno parte - sono quelle più in sofferenza nelle intenzioni di voto. Anzi, non è errato parlare di caduta libera, dato che sia la Lega che il Movimento 5 Stelle hanno toccato il punto più basso nei sondaggi dall'inizio della legislatura ad oggi. Sia il partito di Matteo Salvini (15,1%) che quello di Giuseppe Conte (13,7%) hanno perso un altro punto per strada, secondo la rilevazione di Ipsos. Evidentemente le critiche al governo non pagano, così come le posizioni ambigue sulla guerra in Ucraina e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) ChiMario, verrebbe da dire guardando i sondaggi dell'ultima settimana. Secondo la rilevazione effettuata daper il Corriere della Sera, le due forze politiche più critiche nei confronti del premier - e quindi del governo di cui loro stesse fanno parte - sono quelle più in sofferenza nelle intenzioni di voto. Anzi, non è errato parlare di caduta libera, dato che sia lache il Movimento 5 Stelle hannoto il punto più basso nei sondaggi dall'inizio della legislatura ad oggi. Sia il partito di Matteo Salvini (15,1%) che quello di Giuseppe Conte (13,7%) hanno perso un altro punto per strada, secondo la rilevazione di. Evidentemente le critiche al governo non pagano, così come le posizioni ambigue sulla guerra in Ucraina e ...

