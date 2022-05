Per Trump bisogna armare più cittadini per evitare le stragi (Di sabato 28 maggio 2022) L'ex presidente degli Stati Uniti lo ha detto durante la convention della NRA, la potentissima lobby americana delle armi, a pochi giorni dal massacro di Uvalde Leggi su ilpost (Di sabato 28 maggio 2022) L'ex presidente degli Stati Uniti lo ha detto durante la convention della NRA, la potentissima lobby americana delle armi, a pochi giorni dal massacro di Uvalde

Advertising

ilpost : Per Trump bisogna armare più cittadini per evitare le stragi - Agenzia_Ansa : La strage nella scuola in Texas, la polizia: 'Il killer ha sparato almeno 100 colpi'. Domenica il presidente Biden… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - vittoriosechi2 : RT @GiocatricePerTE: #Trump PROMETTE CHE TORNERÀ PRESIDENTE PER VINCERE IL MALE. #TRUMP2024 - il_kuzzo : Pensare che Putin non avrebbe attaccato ???? se Trump al potere sbaglia :????al suo destino. ???? non avrebbe avuto forza… -