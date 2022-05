Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Mafia: 'pentito', imprenditore Panunzio non doveva essere ucciso 'Dovevano solo spaventarlo per… - palermo24h : Palermo, il pentito scuote la mafia tutti i verbali e i segreti - LiveSiciliaPA : Palermo, il pentito scuote la mafia: tutti i verbali e i segreti - FoggiaCittaAper : #Foggia Mafia foggiana, si è pentito Patrizio Villani: era stato condannato a 30 anni per omicidio - LiveSiciliaCT : Clan Cappello, il pentito Liistro risponde alla difesa -

Ad affermarlo è Patrizio Villani, 45 anni, allevatore di San Marco in Lamis, ritenuto killer delladi Foggia e nuovo ''. Villani sostiene di averlo appreso in carcere da Donato Delli ...Lo spietato mondo dellanewyorkese raccontato da un gangster. Oscar a Joe Pesci. (SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313) Mission: impossible - ...FOGGIA, 28/05/2022 – “La ‘Societa foggiana’ non doveva uccidere ma solo spaventare Giovanni Panunzio l’imprenditore foggiano ucciso il 6 novembre del 1992 perché si rifiutò di pagare alla mafia una ta ...La 'Societa foggiana' non doveva uccidere ma solo spaventare Giovanni Panunzio l'imprenditore foggiano ucciso il 6 novembre del 1992 perché si rifiutò di pagare alla mafia una tangente da due miliardi ...