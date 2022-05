Comune di San Giorgio del Sannio, situazione finanziaria: Pepe chiede assemblea pubblica (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – “Si richiama continuamente sulla stampa, in chiave veramente polemica, la situazione finanziaria del Comune di San Giorgio del Sannio. Ribadisco l’idea, per dare chiarezza ai cittadini, di promuovere un’assemblea pubblica in modo che si possano conoscere le varie posizioni amministrative. Non è giusto alimentare la vis polemica e sfuggire ad un dibattito sereno e costruttivo per il bene della nostra Comunità“. E’ quanto dichiarato dall’onorevole Mario Pepe. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) – “Si richiama continuamente sulla stampa, in chiave veramente polemica, ladeldi Sandel. Ribadisco l’idea, per dare chiarezza ai cittadini, di promuovere un’in modo che si possano conoscere le varie posizioni amministrative. Non è giusto alimentare la vis polemica e sfuggire ad un dibattito sereno e costruttivo per il bene della nostra Comunità“. E’ quanto dichiarato dall’onorevole Mario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

