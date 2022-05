‘Un assist per la Colonia’, la Cooperativa Bartololongo riparte con un evento a tutto tondo (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo due anni di pandemia, con tutti gli annessi divieti e le relative restrizioni, finalmente si torna alla vita e alla socialità! E si riparte da uno dei luoghi più di vivaci e belli della città di Benevento: la Colonia Elioterapica. La struttura, già meta di incontro di tante famiglie, coi suoi giardini, l’area giochi, il bar, il campo da basket, nel mese di giugno tornerà a raccogliere per 7 giorni appassionati di basket di tutte le età. Dopo la sospensione forzata per l’anno 2020 e per il 2021, infatti, torna la manifestazione “Un assist per la Colonia”, evento che ha come perno il basket per giovanissimi, giovani e… meno giovani, ma che sarà, come sempre, l’occasione per regalare ai beneventani l’opportunità di trascorrere un’intera settimana all’aria aperta, con un programma molto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo due anni di pandemia, con tutti gli annessi divieti e le relative restrizioni, finalmente si torna alla vita e alla socialità! E sida uno dei luoghi più di vivaci e belli della città di Ben: la Colonia Elioterapica. La struttura, già meta di incontro di tante famiglie, coi suoi giardini, l’area giochi, il bar, il campo da basket, nel mese di giugno tornerà a raccogliere per 7 giorni appassionati di basket di tutte le età. Dopo la sospensione forzata per l’anno 2020 e per il 2021, infatti, torna la manifestazione “Unper la Colonia”,che ha come perno il basket per giovanissimi, giovani e… meno giovani, ma che sarà, come sempre, l’occasione per regalare ai beneventani l’opportunità di trascorrere un’intera settimana all’aria aperta, con un programma molto ...

RITORNA 'UN ASSIST PER LA COLONIA 2022' Dopo la sospensione forzata per l'anno 2020 e per il 2021, infatti, torna la manifestazione 'Un assist per la Colonia', evento che ha come perno il basket per giovanissimi, giovani e... meno giovani, ...