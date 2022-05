Ultime Notizie – Ucraina | gen Bertolini | ‘Nessuna intesa con situazione così fluida’

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Non credo vi sia la possibilità di unaa breve termine fino a quando almeno lasul campo saràfluida. Attualmente i russi stanno conseguendo gli obiettivi tattici che avevano dichiarato dall’inizio della ‘operazione speciale’,definita da Putin, ovvero il controllo del Donbass, la sovranità sulla Crimea alla quale si è aggiunto questo collegamento territoriale dalla Crimea al Donbass attraverso la città di Mariupol, caduta dopo combattimenti molto forti”. Lo ha detto all’Adnkronos il generale Marco, già comandante del Coi, a margine del convegno ‘Fermare la guerra. L’Italia protagonista per la pace in Europa’ organizzato a Palazzo Wedekind (piazza Colonna, Roma) dal Centro Studi Eurasia Mediterraneo (Cesem) e dall’Associazione ‘Identità europea’, in ...

Advertising

sole24ore : ?? Nel Mar Nero centinaia di mine: - SkyTG24 : Stefano Tacconi, il figlio: “Papà deve superare 2-3 step importanti” - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - umbriajournal_ : Tiello Streetto, tappa a Bastia dal 27 al 29 maggio - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid post minacce a Draghi e Mattarella: pm chiede archiviazione per 5 - #Ultime #Notizie #Covid… -

Il Sole 24 ORE

Google sta lavorando su diverse funzionalità più o meno utili per smartphone Android: dopo avere annunciato lenovità per l'accessibilità dei non vedenti , il colosso di Mountain View starebbe lavorando su una feature per rilevare se russate e tossite nel sonno . Secondo quanto notato da 9to5Google , ...(Visited 1 times, 16 visits today) Autore: Redazione: Malore mentre fa la spesa: i clienti lo soccorrono guidati dai sanitari al telefono Meno di 400 nuovi casi e un solo decesso: il ... Ucraina, ultime notizie. G7: impegno a stop combustibili fossili in settore elettrico entro il 2035 Insomma, se ci fosse il manuale di tutti gli errori da non fare in politica, Conte li avrebbe compiuti tutti, nessuno escluso, negli ultimi diciassette mesi. Ma c’è un ma. Detto tutto questo e ...Asl Roma 1: sono 518 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 574 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 340 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl ...