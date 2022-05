Tutto quello che serve col Samsung Galaxy M13, pronto per l’Europa (Di venerdì 27 maggio 2022) Adesso il Samsung Galaxy M13 è reale, e non più frutto di congetture e di indiscrezioni. Il nuovo entry-level è disponibile anche in Europa, ad un prezzo davvero niente male. Il telefono include uno schermo Infinity-V da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ ed è spinto dal processore Exynos 850, con 4GB di RAM e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il lettore di impronte digitali è disposto lateralmente, con a bordo le connettività 4G LTE (manca il supporto al 5G, ma nemmeno possiamo farne una colpa al colosso di Seul: il device non è stato progettato per essere un top di gamma o un middle-range, bensì un entry-level, seppur di Tutto rispetto, come avrete modo di appurare nei paragrafi successivi), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore non delude, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Adesso ilM13 è reale, e non più frutto di congetture e di indiscrezioni. Il nuovo entry-level è disponibile anche in Europa, ad un prezzo davvero niente male. Il telefono include uno schermo Infinity-V da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ ed è spinto dal processore Exynos 850, con 4GB di RAM e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il lettore di impronte digitali è disposto lateralmente, con a bordo le connettività 4G LTE (manca il supporto al 5G, ma nemmeno possiamo farne una colpa al colosso di Seul: il device non è stato progettato per essere un top di gamma o un middle-range, bensì un entry-level, seppur dirispetto, come avrete modo di appurare nei paragrafi successivi), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore non delude, ...

