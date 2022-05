Strage | polizia sotto accusa ' Blitz a scuola dopo un' ora' - Cronaca - quotidiano net

Advertising

ettore_raimondo : RT @FrancoScarsell2: Canada. A Toronto un giovane di circa 20 anni, armato di fucile vicino a una scuola è stato ucciso dalla polizia. Indo… - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Canada. A Toronto un giovane di circa 20 anni, armato di fucile vicino a una scuola è stato ucciso dalla polizia. Indo… - FrancoScarsell2 : Canada. A Toronto un giovane di circa 20 anni, armato di fucile vicino a una scuola è stato ucciso dalla polizia. I… - simonamancini24 : RT @Affaritaliani: Strage Texas, il killer un'ora solo con quei bimbi. Polizia ferma a guardare - parloamestessa : La polizia non è intervenuta. Nessun altro è intervenuto (eppure di persone con un'arma automatica ce ne saranno st… -

...erano stati feriti o per un errore di valutazione Ladovrà chiarirlo. E ancora, una volta arrivati nella scuola, le squadre speciali hanno avuto difficoltà a irrompere nell'aula della...L'autore delladi Uvalde in Texas è stato almeno un'ora dentro la scuola elementare in cui ha sparato a 21 ...scenario più preciso di quanta accaduto rispetto i resoconti iniziali dellae ...New York. Joe Biden vola in Texas domenica con la moglie Jill per incontrare le famiglie delle vittime della strage alla scuola elementare di Uvalde, mentre negli Usa monta la protesta contro le armi.L'uomo stroncato dal dolore, lascia 4 figli. E al memoriale improvvisato per le 21 vittime arriva la duchessa del Sussex ...