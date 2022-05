Quarto Grado | i casi del 27 maggio | Giuseppe Pedrazzini e la setta dei Ramtha

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nella prima serata di oggi, venerdì 272022,torna su Rete 4 con una nuova puntata ricca di interessanti argomenti. Sono numerosi idi cronaca dell’ultima settimana e Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero ed i loro ospiti, aggiorneranno oggi sulle ultime novità relative a duein particolare: il duplice suicidio della coppia di Spinello, in provincia di Forlì, e la morte di. Il programma potrà essere seguito anche in live streaming su Mediaset Infinity.: ladeiLo scorso 21Paolo Neri di 67 anni e Stefania Platania di 65, coniugi romani ed ex dipendenti del Senato in pensione, sono stati rinvenuti morti ...

Advertising

blogtivvu : Quarto Grado, casi del 27 maggio: Giuseppe Pedrazzini e setta Ramtha #quartogrado - MondoTV241 : Anticipazioni di Quarto Grado di venerdì 27 maggio 2022 #anticipazioni #quartogrado - giulian_giulia : @alessandro7imo Mica solo, 'Quarto grado' uguale. Ormai non c'è più contraddittorio. - mamyover53 : @Nivahl @Giovann96754344 esatto, il venerdi è una tragedia, non solo l'isola che quest'anno, con tutto il trash che… - SassiLive : LA MATERANA IMMACOLATA VITULLI (ESPERTO GRAFOLOGO FORENSE) SU RETE 4 NEL PROGRAMMA “QUARTO GRADO”… -

Con queste premesse, l unica persona che potrebbe essere indi fermarlo sarebbe Undici che, ...che è certo è che i nuovi episodi - che hanno una durata che va dall ora e dieci all ora e un...ATTUALITA' Su Rete 4 alle 21.30 torna. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata. ...Guarda gratis le puntate della serie tv turca con Kivanc Tatlitug e Tuba Buyukustun in streaming on demand su Mediaset Infinity ...Venerdì 27 maggio in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Tra i casi della puntata: la morte di Giuseppe Pedrazzini e la setta dei Ramtha Venerdì 27 maggio in prima serata su ...