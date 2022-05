OnePlus 9 Pro 5G | minimo storico con 370€ di sconto per il top di gamma

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) Uno smartphone a cui non manca nulla, ma proprio nulla, venduto e spedito da Amazon con consegna super veloce, a poco più di 600€? Ecco9 Pro 5G, in super offerta oggi con bendidal prezzo di listino.9 Pro 5G è oggi in offerta su Amazon – 260522 www.computermagazine.itSiete alla ricerca di uno smartphone dal coefficiente di qualità al pari di un flagship? Quella che fino a qualche anno fa era la concorrente dei big, con prezzi super vantaggiosi, è presto mutata in un’azienda capace sì di sfornare ottimi dispositivi, ma non più concorrenziali sotto il profilo dei costi. Oggi però il discorso non vale:9 Pro 5G, il top didell’azienda dell’ex Carl Pei, è disponibile in offerta lampo su Amazon a 627,23€. Unopari al 37%, ...