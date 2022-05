Nainggolan: «A Cagliari tornerei a piedi anche in B, ma mancherei di rispetto a me stesso» (Di venerdì 27 maggio 2022) Radja Nainggolan dice che a Cagliari tornerebbe “anche a piedi” (che non è facile, in Sardegna) ma che non si può fare perché fu rifiutato l’anno scorso. E se l’è un po’ segnata al dito. “Io tornerei anche a piedi – ha detto il centrocampista belga alla trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina – e il cuore dice di tornare. La Serie B non sarebbe un problema, ma io volevo restare a Cagliari la scorsa estate: questo non mi è stato permesso. E allora tornando adesso magari accontenterei chi mi vuole bene, ma mancherei di rispetto a me stesso. Io sono stato sempre vicino alla squadra ho sentito Cossu (ex compagno di squadra e ora braccio destro del ds Capozucca), ho ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) Radjadice che atornerebbe “” (che non è facile, in Sardegna) ma che non si può fare perché fu rifiutato l’anno scorso. E se l’è un po’ segnata al dito. “Io– ha detto il centrocampista belga alla trasmissione “Ilin diretta” su Radiolina e Videolina – e il cuore dice di tornare. La Serie B non sarebbe un problema, ma io volevo restare ala scorsa estate: questo non mi è stato permesso. E allora tornando adesso magari accontenterei chi mi vuole bene, ma mrei dia me. Io sono stato sempre vicino alla squadra ho sentito Cossu (ex compagno di squadra e ora braccio destro del ds Capozucca), ho ...

Advertising

napolista : Nainggolan: «A Cagliari tornerei a piedi anche in B, ma mancherei di rispetto a me stesso» “La Serie B non sarebbe… - sportal_it : Radja Nainggolan, che bordate al suo Cagliari! - ProfidiAndrea : ??? #Nainggolan: 'A #Cagliari tornerei pure a piedi' 'Ho percepito tante difficoltà alla fine, chiamavo #JoaoPedro… - PisuDavi : Radja Nainggolan uno dei pochi giocatori tifosi del Cagliari costretto a star lontano dal suo stadio per volontà de… - infoitsport : Cagliari, spunta l’ipotesi Nainggolan per risalire dalla Serie B -