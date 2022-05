Monitoraggio Iss, contagi e ricoveri in calo: ma 5 regioni ancora sopra la soglia d’allerta nei reparti Covid (Di venerdì 27 maggio 2022) È in calo l’incidenza settimanale dei casi di Coronavirus in Italia secondo il Monitoraggio di oggi 26 maggio diffuso dall’Istituto superiore di Sanità con il ministero della Salute. Negli ultimi sette giorni, l’incidenza è passata da 375 casi ogni 100mila abitanti a 261. In discesa anche l’indice Rt medio, calcolato sui casi sintomatici: il dato è passato dallo 0,89 della scorsa settimana, allo 0,86 degli ultimi sette giorni. L’occupazione ospedaliera Migliorano i dati anche sul fronte ospedaliero, dove il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso al 2,6%, rispetto al 3,1% della settimana precedente. Nella aree mediche l’occupazione è del 9%, con il dato anche in questo caso in discesa rispetto al 10,9% della scorsa settimana. Secondo i dati dell’Iss e del ministero della Salute, ci sono ancora cinque ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) È inl’incidenza settimanale dei casi di Coronavirus in Italia secondo ildi oggi 26 maggio diffuso dall’Istituto superiore di Sanità con il ministero della Salute. Negli ultimi sette giorni, l’incidenza è passata da 375 casi ogni 100mila abitanti a 261. In discesa anche l’indice Rt medio, calcolato sui casi sintomatici: il dato è passato dallo 0,89 della scorsa settimana, allo 0,86 degli ultimi sette giorni. L’occupazione ospedaliera Migliorano i dati anche sul fronte ospedaliero, dove il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso al 2,6%, rispetto al 3,1% della settimana precedente. Nella aree mediche l’occupazione è del 9%, con il dato anche in questo caso in discesa rispetto al 10,9% della scorsa settimana. Secondo i dati dell’Iss e del ministero della Salute, ci sonocinque ...

