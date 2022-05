Heroes Festival 2022 al via da Verona con Elisa | Elodie | Marracash | Mace

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 maggio 2022)al via oggi dacon tre giorni di concerti e tanti ospiti tra cuiGrandi concerti, reading, incontri a tema green, e ancora attività per bambini, installazioni artistiche, una grande area di food sostenibile e a km0, corsi di rafting e di yoga, proiezioni cinematografiche, workshop, dj set notturni: è tutto pronto per la terza edizione diche prenderà il via in maniera ufficiale domani, 27 maggio, acon la direzione artistica di, scelta dall’ONU per la Campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDG Action Campaign). Quest’anno il grande appuntamento sarà dedicato alla salvaguardia del nostro ...