G-Gravity lancia Program ONE | call 4 innovation e dialogo nel mondo healthcare

Leggi su fmag

(Di venerdì 27 maggio 2022) Inizia il conto alla rovescia per.ONE, il primo ciclo di conferenze ideato e organizzato da G-, hub phygital di Innovazione e Centro di competenza dedicato all’, volto a favorire uno scambio di idee ed esperienze tra i vari attori che operano nell’ecosistema della salute, della sanità e di altre industry collegate. Tre gli appuntamenti in calendario che saranno focalizzati su sostenibilità, prevenzione, accesso alle cure e innovazione per un futuro all’insegna dell’approccio One Health. Gli appuntamenti di.One Il primo appuntamento di.One, denominato “One World”, si terrà martedì 14 giugno dalle 16:00 alle 20:30; il secondo, intitolato “One Health”, è inma mercoledì 12 ottobre dalle 16:00 alle 20:30 mentre il terzo ed ultimo ...