F1 | Verstappen | “Rimonta? Abbiamo avuto un po’ di fortuna”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Un po’ dil’avuta per fare questa. A Barcellona è stata una gara movimentata, ma vediamo di weekend in weekend. Qui dovremo cercare di fare il massimo dei punti, serve la prestazione sul giro secco e finora per noi è stato un po’ complicato in qualifica. Dovrebbe andare bene alla Ferrari questo circuito, ma noi dovremo trovare un buon bilanciamento“. Lo ha dichiarato Max, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio di Monaco di Formula 1. “Per il valore storico è giusto che Monaco sia in calendario, ma è chiaro che ora è più dura con queste macchine”, ha concluso l’olandese. SportFace.

"Devo dire che finora un po' di fortuna l'abbiamo avuta per questa. A Barcellona gara movimentata, ma vediamo di gara in gara". Maxprepara a parole il Gran Premio di Monaco dove per la prima volta nella stagione partirà da leader del Mondiale: "......non ha nascosto la sua delusione per la strategia Red Bull che ha palesemente favorito...confronto con la Alfa Romeo dell'ex scudiero Valtteri Bottas - va però riconosciuto che ladi ...Vedremo quale sarà la risposta di Red Bull e Verstappen, vincitori dell’ultima edizione di ... a George Russell di salire sul podio e a Lewis Hamilton di prodursi in una rimonta pazzesca dall’ultima ...L’unica nota stonata nel weekend catalano per Christian Horner e soci è stata la polemica che ha coinvolto Sergio Perez, infastidito dai diversi ordini di scuderia ricevuti dal team e volti ad ...