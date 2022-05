F1, Lewis Hamilton: “Pista piena di avvallamenti, mettere insieme un giro è una sfida tremenda” (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima giornata di prove libere al di sotto delle aspettative in quel di Montecarlo per la Mercedes ed in particolare per Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare di un modesto 12° posto al termine della seconda sessione odierna. Il “Re Nero” non è riuscito a completare un giro pulito senza traffico nella simulazione di qualifica, accusando alla fine un gap di 1?6 nei confronti del miglior tempo di Leclerc con la Ferrari. “Innanzitutto questa Pista non è mai stata così piena di avvallamenti. Non l’ho mai trovata così e questa è sicuramente una difficoltà, poi la nostra macchina in generale rimbalza parecchio. Comunque è un saltellamento diverso rispetto a quello che abbiamo avuto in passato, perché è ad una velocità più bassa“, spiega il sette volte campione iridato ai microfoni di ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima giornata di prove libere al di sotto delle aspettative in quel di Montecarlo per la Mercedes ed in particolare per, che si è dovuto accontentare di un modesto 12° posto al termine della seconda sessione odierna. Il “Re Nero” non è riuscito a completare unpulito senza traffico nella simulazione di qualifica, accusando alla fine un gap di 1?6 nei confronti del miglior tempo di Leclerc con la Ferrari. “Innanzitutto questanon è mai stata cosìdi. Non l’ho mai trovata così e questa è sicuramente una difficoltà, poi la nostra macchina in generale rimbalza parecchio. Comunque è un saltellamento diverso rispetto a quello che abbiamo avuto in passato, perché è ad una velocità più bassa“, spiega il sette volte campione iridato ai microfoni di ...

