Diciottenne morto per un crollo della sabbia in spiaggia, la sorella è ferita – riposa in pace (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli incidenti in cui muoiono persone giovani sono tragedie enormi. Una famiglia era in vacanza quando si è verificato un incidente orribile che ha cambiato la loro vita per sempre. La polizia di Toms River, in New Jersey, ha affermato che il Diciottenne è morto per essere rimasto intrappolato sotto la sabbia mentre scavava una buca assieme alla sorella. La sorella, 17 anni, è rimasta ferita ma è stata soccorsa dal servizio di emergenza ed ha ricevuto subito le cure necessarie. I servizi di emergenza si sono mobilitati attorno alle 16:00 e sono entrati in spiaggia vicino a Seaview Road. La sorella è stata salvata in tempo, ma Levi Caverly non è sopravvissuto al crollo. Il suo corpo non è stato recuperato fino alle ...

