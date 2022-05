Barbara Palombelli | commossa nella puntata finale | “Forum è per la pace”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 27 maggio 2022) Aveva le lacrime agli occhi, quando ha detto addio a questa edizione di “”, oggi, venerdì 27 maggio. La conduttrice ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a rendere il programma quello che è e con commozione ha salutato i suoi fedeli telespettatori.: l’addio a questa edizione di “” Quella di oggi, venerdì 27 maggio, era l’ultimadi questa edizione di “”.si è congedata con un po’ di commozione dai suoi telespettatori. “Questa è l’ultimadell’edizione numero 9 per quanto mi riguarda, dell’edizione 37 per quanto riguarda questo programma. Ringraziamo il nostro regista, tutta la regia, e come ogni anno c’è ...