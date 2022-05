7000 persone in piazza Duomo a Milano per l’anteprima Netflix di Stranger Things (Di venerdì 27 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri, giovedì 26 maggio, 7000 fan si sono riuniti in piazza Duomo a Milano per la proiezione in anteprima esclusiva del primo episodio del volume 1 dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things, disponibile da oggi solo su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (il Volume 2 dal 1° luglio). Prima ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 27 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri, giovedì 26 maggio,fan si sono riuniti inper la proiezione in anteprima esclusiva del primo episodio del volume 1 dell’attesissima quarta stagione di, disponibile da oggi solo suin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (il Volume 2 dal 1° luglio). Prima ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

jossCXXVI : ho cantato davvero un mio pezzo davanti a 7000 persone - tisaeninae : Blanco a Bologna sta facendo il concerto in un posto mini dove si vede benissimo mentre io ero in mezzo a 7000 e pa… - ChurchPOP_it : ?? Il #Santuario più Grande del Mondo dedicato a #SantaRita da #Cascia è in Brasile! ???? Precisamente è situato a… - g_play84 : Meanwhile su Twitter : 7000 persone hanno cambiato la foto profilo (o magari la squadra del cuore ??) #Dybala - giamp72lulic71 : @andreapurgatori @repubblica La curva comprende 7000 persone quelli che senti ad essere generosi sono 4 Essendo un… -