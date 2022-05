Zelensky No Pax | “Nessuna cessione dei territori ai russi | sarebbe come arrendersi a Hitler”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Sono durissime le dichiarazioni del presidente ucrainocontro la Nato e contro il “partito della trattativa” che gli chiede di discutere delladiallaa in cambio della pace. In un videomessaggio notturno,ricorda a coloro che “cercano di imporre la necessità di concessioniali allaa i tentativi falliti di placare l’aggressore nazista nel 1938”, con riferimento alle intese di Monaco con cui alla Germania difu concessa la Cecoslovacchia.di sovranità, tuona il presidente ucraino, che punta l’indice anche contro quei paesi che lo stanno aiutando con armi e forniture alimentari ed economiche. Il monito dicontro ...

Advertising

MaurilioVitto : RT @Oscar_Tilli_San: @MaurilioVitto Vero! Lo hanno sedotto ed anche imbrogliato. (Cerco di salvare Zelensky!) Sono gli stessi che ora conti… - Oscar_Tilli_San : @MaurilioVitto Vero! Lo hanno sedotto ed anche imbrogliato. (Cerco di salvare Zelensky!) Sono gli stessi che ora co… - Edoardoerre_ : @Ariachetira e se #Zelensky abbia preso 2 piccioni con una fava? Perché potrebbe essere che con l'arresa dei combat… -

Il Fatto Quotidiano

Sul Sussidiario Giulio Sapelli scrive: "Una nuovaromana si avvicina. L'Europa può divenire un continente di turisti, albergatori e ristoratori ... Ma bisogna convincere anchead accettare ...... hanno visto dal 24 febbraio 2022 in poi fallire il miraggio di unaeuropea che, dopo l'... Come ha ricordato Volodymyral Bundestag, Polonia e Paesi baltici per anni hanno avvertito che "l'... Ucraina, non è armando una parte che si arriverà alla pace. L’unico a non accorgersene è Draghi