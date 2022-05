Una storia di dolore, perdita e speranza: Kafka e la bambola viaggiatrice (Di giovedì 26 maggio 2022) I sentimenti di dolore, sofferenza e disperazione vanno sempre accolti e affrontati, perché è solo così che possiamo creare il terreno fertile per far fiorire la speranza. Eppure, trovare la strada giusta per districarsi in questo cammino insidioso fatto di lacrime e domande senza risposta, non è sempre facile per noi. E non lo è sopratutto per i bambini che vivono le emozioni che li attraversano e li invadono senza riuscire a comprenderle a pieno. È nostro quindi il compito di insegnare loro, con empatia ed estrema delicatezza, concetti come il distacco e l’allontanamento. Tenendoli per mano e accompagnandoli alla scoperta di un mondo ancora indecifrabile, proprio come ha fatto Kafka con Elsi e la sua bambola viaggiatrice. Kafka e la bambola ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022) I sentimenti di, sofferenza e disperazione vanno sempre accolti e affrontati, perché è solo così che possiamo creare il terreno fertile per far fiorire la. Eppure, trovare la strada giusta per districarsi in questo cammino insidioso fatto di lacrime e domande senza risposta, non è sempre facile per noi. E non lo è sopratutto per i bambini che vivono le emozioni che li attraversano e li invadono senza riuscire a comprenderle a pieno. È nostro quindi il compito di insegnare loro, con empatia ed estrema delicatezza, concetti come il distacco e l’allontanamento. Tenendoli per mano e accompagnandoli alla scoperta di un mondo ancora indecifrabile, proprio come ha fattocon Elsi e la suae la...

Advertising

SerieA : Oggi è QUEL giorno. ?? @OfficialASRoma, una Finale per entrare nella storia! #UECL #UECLfinal #RomaFeyenoord… - amnestyitalia : In Australia oggi è il Sorry Day, una giornata istituita per ricordare le 'generazioni rubate'. Qui abbiamo raccont… - acmilan : A new page in our glorious history ?? Una nuova pagina nella nostra storia gloriosa ?? #AlwaysWithYou #SempreMilan - ivantulipano : @frasigno66 verissimo,io sostengo,che esiste ma non si vede,una componente fondamentale per vincere nel calcio,e' l… - anna_pensil : @silviadolphin Io per Mou ho un occhio di riguardo ?? però 'ste polemiche su 'una coppa senza storia' sono ridicole. -