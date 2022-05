Ucraina: telefonata Draghi-Putin, focus su conflitto e crisi alimentare (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo. Così in una nota Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione ine sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa allain atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo. Così in una nota Palazzo Chigi.

